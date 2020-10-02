Мало
Арт.: 117281
66 292₽
Варианты цен
66 292₽
Мало
Арт.: 271569
8 864₽
10 680₽
-17%
Экономия 1 816₽
Варианты цен
8 864₽
10 680₽
-17%
Экономия 1 816₽
Достаточно
Арт.: 275324
97 090₽
Варианты цен
97 090₽
Много
Арт.: 103586
25 492₽
Варианты цен
25 492₽
Достаточно
Арт.: 98667
37 715₽
Варианты цен
37 715₽
Мало
Арт.: 272258
79 000₽
Варианты цен
79 000₽
Достаточно
Арт.: 103584
25 492₽
Варианты цен
25 492₽
Мало
Арт.: 6360
Достаточно
Арт.: 45679
118 000₽
Варианты цен
118 000₽
Достаточно
Арт.: 6357
Кресло как лучшая мебель для вашего дома
Коллекционные предметы интерьера – это возможность самовыражения, способ подчеркнуть хороший вкус и статус.
Дизайнерские кресла преобразят любое помещение, они отличаются эффектным внешним видом, яркие и необычные, подобные вещи привлекают внимание и становятся истинным украшением комнаты. В наличии как офисные, так и домашние варианты, в разных цветовых исполнениях, изготовленные из натуральных или искусственных материалов высокого качества. Все виды мягкой мебели для уюта и комфорта.
Дизайнерские кресла преобразят любое помещение, они отличаются эффектным внешним видом, яркие и необычные, подобные вещи привлекают внимание и становятся истинным украшением комнаты. В наличии как офисные, так и домашние варианты, в разных цветовых исполнениях, изготовленные из натуральных или искусственных материалов высокого качества. Все виды мягкой мебели для уюта и комфорта.
Каким может быть дизайнерское кресло? Одноместным или двухместным, с подлокотниками или без них, с мягким или жестким сидением, раскладное и на колесиках.
Дизайнеры предлагают варианты:
- в классическом или современном стиле;
- с обивкой из велюра, иного текстиля, натуральной или искусственной кожи;
- на низких или высоких ножках;
- с откидывающимися спинками;
- с подушками и кресла-кровати.
Престижно, удобноПочему знающие люди выбирают дорогие кресла от ведущих дизайнеров?
В первую очередь, внешность. Такие решения помогают уйти от стереотипов, создать интерьер, не похожий ни на что другое. Но внешность не всегда является определяющим параметром. Так, необычные кресла оригинальных форм необычайно уютные и удобные.
Индивидуальный подход к дизайну позволяет реализовать самые смелые проекты в отношении эргономики. Такие товары рождаются спонтанно, по вдохновению мастера и не имеют аналогов. Среди особенностей стоит отметить: экстравагантный облик – даже если речь идет о классике; высококачественные материалы, фурнитуру – часто используется древесина дорогих пород, текстиль премиального уровня; качество сборки и надежность.
Если при изготовлении применяется пластик, то важно понимать, что речь идет не об обычной пластмассе, а о стеклопластике или усиленных, прочных разновидностях. Выбирать такие предметы следует с учетом общей концепции комнаты. При этом подобная мебель может как сочетаться с остальными вещами, так и контрастировать с ними, выделяясь на общем фоне и становясь основой декора. Перечень вариаций огромен, от достаточно спокойных вариантов до ярких, притягивающих внимание, словно привезенных с других планет.