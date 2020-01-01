Интернет-магазин мебели от производителя

Для покупателей Forestgum – это возможность создать незабываемый интерьер квартиры, сделать обстановку дома уютной и пребывание ваших гостей – комфортабельным. А для команды Forestgum, мебель – это объект искреннего интереса и увлечения. Поэтому мы неизменно развиваемся и стараемся предложить самый лучший ассортимент мебельного рынка.

Мы постоянно развиваем собственные навыки и возможности производства. На сегодняшний день Forestgum – это 3 фабрики полного цикла, выпускает диваны и кровати, кресла и пуфы, и другую мебель отличного качества. Мы каждый день улучшаем и совершенствуем материалы, модернизируем производство, чтобы всегда отвечать самым высоким стандартам.