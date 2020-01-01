Интернет-магазин мебели от производителя
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Подберем мебель по визуализации вашего дизайн-проекта или по спецификации от вашего дизайнера. Если у вас нет дизайн проекта, мы подберем мебель по готовым решениям.
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Мы подключим к реализации для вашего проекта ведущие архитектурные бюро, дизайнеров и архитекторов
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/Диван Fabio трехмест. велюр беж-сер.Bel03 239*95*72см, 2 подушки96 000 руб.
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/Плафон Acorn white steel (Д-14 В-16)7 500 руб.
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/Плафон Alva mini (Д-20,5, В-35)4 800 руб.
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/Плафон Aluvia saffron yellow (Д-59, В-48)26 700 руб.
продаж 126
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/Стол зеркальный42 800 руб.
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/Стул серо-коричневый "Lloyd chair"24 610 руб.
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/Диван Chesterfield Rutland 2S93 000 руб.
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/Зеркало настенное21 400 руб.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
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индивидуальному размеру
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Для покупателей Forestgum – это возможность создать незабываемый интерьер квартиры, сделать обстановку дома уютной и пребывание ваших гостей – комфортабельным. А для команды Forestgum, мебель – это объект искреннего интереса и увлечения. Поэтому мы неизменно развиваемся и стараемся предложить самый лучший ассортимент мебельного рынка.
Мы постоянно развиваем собственные навыки и возможности производства. На сегодняшний день Forestgum – это 3 фабрики полного цикла, выпускает диваны и кровати, кресла и пуфы, и другую мебель отличного качества. Мы каждый день улучшаем и совершенствуем материалы, модернизируем производство, чтобы всегда отвечать самым высоким стандартам.