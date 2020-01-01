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+7 (495) 125 3024
+7 (917) 534 8000
orders@forestgum.ru

Интернет-магазин мебели от производителя

  • Подберем мебель по визуализации вашего дизайн-проекта или по спецификации от вашего дизайнера. Если у вас нет дизайн проекта, мы подберем мебель по готовым решениям.

  • Мы подключим к реализации для вашего проекта ведущие архитектурные бюро, дизайнеров и архитекторов

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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

  • уникальность Изготовление по
    индивидуальному размеру
  • качество Использование в каркасе массива бука и дуба
  • Надежность Только качественная австрийская фурнитура
  • Низкая цена Отсутствие складов и магазинов от производителя
  • Собственная логистика Экспресс доставка 24 часа

Для покупателей Forestgum – это возможность создать незабываемый интерьер квартиры, сделать обстановку дома уютной и пребывание ваших гостей – комфортабельным. А для команды Forestgum, мебель – это объект искреннего интереса и увлечения. Поэтому мы неизменно развиваемся и стараемся предложить самый лучший ассортимент мебельного рынка.

Мы постоянно развиваем собственные навыки и возможности производства. На сегодняшний день Forestgum – это 3 фабрики полного цикла, выпускает диваны и кровати, кресла и пуфы, и другую мебель отличного качества. Мы каждый день улучшаем и совершенствуем материалы, модернизируем производство, чтобы всегда отвечать самым высоким стандартам.

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